Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.рувчера в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
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Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Общество
Авиакомпании в США смягчили требования к ношению масок в полете
Три крупнейшие авиакомпании США - American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines - решили не заставлять пассажиров носить маски на борту самолета.
Российская газета 20:20
Общество
В Красноярском крае вводят масочный режим
Красноярск, 12 мая 2020, 14:26 — REGNUM Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.
REGNUM 07:26
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru 08:40
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
Новые автомобили 06:57
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожара в Петербурге
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости 20:06
Общество
Приморье преодолело тысячный рубеж выявленных заражений коронавирусом
Владивосток, 13 мая 2020, 04:18 — REGNUM В Приморском крае число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 52 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
REGNUM 21:18
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 05:49
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа
Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru 13:50
Наука
Создан мягкий робот, бегающий как гепард
Конструкторы из США создали мягкого робота LEAР, способного передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.
News.ru 08:57
Политика
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.
РБК 16:37
Политика
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости 16:57
Здоровье
В Алтайском крае от коронавируса вылечились 84 человека
На 12 мая в Алтайском крае у 727 человек подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе у 84 детей.
Kursk.com 04:28
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Авто
Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA
Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru 10 мая в 02:04
Биатлон
СБР допустил ошибки в документации при согласовании тренеров сборных
Глава СБР Владимир Драчёв заявил, что организация допустила ошибки в документах при согласовании тренеров сборных России с Министерством спорта.
Metaratings 11:35