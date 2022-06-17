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Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых

Сегодня Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ.
БрянскToday
«Для того, чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал президент.
РБК
Владимир Путин акцентировал внимание, что право на льготные кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.
БрянскToday
ВТБ и Сбербанк уже оперативно отреагировали на предложение главы государства снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых в рублях.
Ведомости

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