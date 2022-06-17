«Для того, чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал президент.