«Для того, чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал президент.
Юрист выразил поддержку принятию Украины в "европейскую семью", однако, чтобы на законных основаниях стать членом ЕС, эта "должна вернуться к своей истории" и прекратить прославлять коллаборационистов.
Переданные Россией тепловозы, которые будут использованы для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом, начали поступать в Херсонскую область, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в субботу в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".