Экономика
Газета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.Секрет фирмывчера в 11:08
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфаксвчера в 11:01
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Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона
О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.
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Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
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В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34
Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
RT на русском 01:36
Политика
Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста
По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 20:10
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Гаджеты
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
Ferra 21 июня в 09:14
Культура
На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Здоровье
В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля
Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
ТАСС вчера в 15:44
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
Игры
Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием
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Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
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РБК 00:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
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Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Происшествия
Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков
Петропавловск-Камчатский, 24 июня 2020, 04:18 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отреагировал на видеообращение семей рыбаков с Камчатки, пропавших 14 июня в море на катере «Тихий».
REGNUM вчера в 21:18