Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят
 с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
Секрет фирмывчера в 11:08

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Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

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РБКвчера в 11:59

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 10:43
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Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

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Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Общество

Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34

Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
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Политика

Лидер автономной зоны в Сиэтле назвал цель протеста

По словам Лидера автономной зоны Дэвида Льюиса, протестующие никогда не хотели отделяться от Соединенных Штатов.
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
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Политика

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В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19

В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Здоровье

В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля

Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
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В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
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Известия 22 июня в 06:36
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В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков

Петропавловск-Камчатский, 24 июня 2020, 04:18 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отреагировал на видеообращение семей рыбаков с Камчатки, пропавших 14 июня в море на катере «Тихий».
REGNUM вчера в 21:18
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