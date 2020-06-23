Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
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Подробнее о событии

Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии

Взгляд.ру04:14

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ru01:30

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБКвчера в 11:59

Аналитики не стали пока относить «Яндекс» и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT

Интерфаксвчера в 13:58

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъвчера в 13:57

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 10:43

В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ТАССвчера в 16:43
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Наука

У Солнца обнаружены новые частицы

Популярная механика 09:57
Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Футбол

Наставник «Урала» прокомментировал победу над «Шинником»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча четвертьфинала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 13:50
Общество

Нижний Новгород примет участие в акции «Лучи Победы»

Иллюминация появилась на стенах кремля в рамках акции «Лучи Победы» на участке от Тайницкой до Часовой башни.
Открытый Нижний 05:46
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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,2K
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Космос

Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль вчера в 05:15
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Общество

Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки

Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомости 14:07
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Происшествия

Четверо погибли при съезде автомобиля в кювет в Ленобласти

Интерфакс 15:23
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова сделала операцию

Бывшая ведущая туристического шоу «Орел и Решка» Натали Неведрова в своем микроблоге рассказала подписчикам о том, что она сделала пластическую операцию.
Bimru.ru 09:07
Общество

Мурашко констатировал спад коронавируса в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
BFM.ru 13:08
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Политика

Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву

Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва вчера в 11:22
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Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Космос

Crew Dragon с астронавтами НАСА вернется на Землю в августе

РИА Новости 15:32
Армия и оружие

В Нагорном Карабахе снова может начаться война

Аргументы недели 21 июня в 12:24
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
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Здоровье

ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
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Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
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Футбол

Юрий Семин: Кикнадзе всегда раскачивал лодку

Бывший главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Bookmaker-ratings.ru 13:58
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
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