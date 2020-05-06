Коронавирус
РИА НовостиПутин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы 09:28
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
Политика
Правящая партия Польши решила не проводить президентские выборы 10 мая
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Космос
В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния
Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.
N+1 04 мая в 12:42
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Политика
Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко
Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
Кино
Бэтмен станет негром
Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.
Российская газета 08:01
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Здоровье
На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден
Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Шоу-бизнес
Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома
Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
ФАН вчера в 08:46
Футбол
«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
Политика
Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки
Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52