Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Повысились страховые выплаты родственникам врачей, борющихся с COVID

Интерфакс18:01

Путин пообещал страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Lenta.ru15:30

Борющимся с COVID-19 медикам предоставили дополнительные страховые гарантии

Коммерсантъ16:00

Президент подписал указ о страховых выплатах врачам, борющимся с COVID-19

Вести.Ru15:44

Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с пандемией

ТАСС15:40

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском16:06

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

РИА Новости15:23
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:20, Ашберн
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru 15:52
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Общество

Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен

Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы 09:28
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Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Армия и оружие

Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
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Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
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Политика

Правящая партия Польши решила не проводить президентские выборы 10 мая

Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Космос

В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния

Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.
N+1 04 мая в 12:42
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Политика

Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко

Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Политика

Песков сообщил, что Путин 9 мая выступит перед россиянами

ТАСС 07:30
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Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
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Кино

Бэтмен станет негром

Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.
Российская газета 08:01
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
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Здоровье

На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден

Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Шоу-бизнес

Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома

Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
ФАН вчера в 08:46
Футбол

«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
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Политика

Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки

Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

Planet Today 03:52
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