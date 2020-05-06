Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Владимир Путин установил страховые выплата медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19

Эхо Москвы21:08

Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с пандемией

ТАСС15:40

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском16:06

Президент подписал указ о страховых выплатах врачам, борющимся с COVID-19

Вести.Ru15:44

Повысились страховые выплаты родственникам врачей, борющихся с COVID

Интерфакс18:01

Путин пообещал страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Lenta.ru15:30

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

РИА Новости15:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Woman.ru 20:04
61
Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
9
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
5
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru 17:12
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 03:11
14
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
505
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
112
Происшествия

Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Номер один 05:05
22
Гаджеты

Представлен 7-нм процессор со 128 ядрами и поддержкой до 6 ТБ ОЗУ

Встроенный 12-канальный контроллер памяти DDR5 поддерживает один модуль с максимальной частотой 4800 МГц на канал, но из-за большого размера модуля (максимум 512 ГБ) общий объём поддерживаемой оперативной памяти достигает 6 ТБ.
MobiDevices 10:48
2
Единоборства

Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru 03:51
9
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,3K
Происшествия

Родственники российского миллиардера рассказали о его опасениях перед суицидом

Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида.
Lenta.ru 18:29
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,3K
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
46
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
472
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
768
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).
Lenta.ru 12:24
162
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
7
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
227
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
7K
Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
9
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
325
Футбол

Игорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»

Чемпионат 04 мая в 14:10
15
Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

КП - Владивосток 22:00
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
159
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
37
Космос

В NASA сочли проект SpaceX по доставке людей на Луну рискованным

NASA определила компании, которым может быть доверено создание лунного посадочного модуля для высадки американских космонавтов на Луну в рамках программы Artemis.
Профиль 04 мая в 19:49
1
Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник 15:03
50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное