Политика
ИзвестияПробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний
Глава РФ призвал присутствующих максимально приблизиться к людям. Президент объяснил, что «словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии», в итоге сдадут не только ее, но и саму страну. Он подчеркнул: главная задача ЕР — не править, а служить народу.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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