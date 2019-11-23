У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.

Глава РФ призвал присутствующих максимально приблизиться к людям. Президент объяснил, что «словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии», в итоге сдадут не только ее, но и саму страну. Он подчеркнул: главная задача ЕР — не править, а служить народу.

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