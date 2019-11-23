У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Политика Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что есть улики, которые доказывают причастность бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена к коррупции на Украине.

Политика Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.

Происшествия В Самаре BMW потушили водой из канализации На одной из трасс Самары загорелся автомобиль BMW X6,и на помощь ему пришел водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который потушил машину стоками канализации.

Музыка Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".

Политика МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.