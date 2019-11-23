Политика
ВедомостиПутин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ
"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
Хоккей
Кучеров забил гол в победном матче «Тампы» против «Анахайма»
Хозяева победили со счетом 6:2. Нападающий «молний» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу.
Общество
Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что есть улики, которые доказывают причастность бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Политика
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Политика
Конгресс США намерен блокировать «Северный поток» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
В Самаре BMW потушили водой из канализации
На одной из трасс Самары загорелся автомобиль BMW X6,и на помощь ему пришел водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который потушил машину стоками канализации.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Наука
Современные обезьяны оказались умнее, чем предки человека
У современных обезьян скорость кровотока оказалась в два раза больше, чем у наших предков.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесом»
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком
Известные российские исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова долгие месяцы проходят курс специальной лучевой терапии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.