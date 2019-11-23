Политика
ВедомостиПутин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
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У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Нужна внутренняя позиция. Словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
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Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Футбол
Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом
Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ снова начала расти в Кузбассе
Фото: pixabay.com По данным областного управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в больницы региона с ОРВИ обратились уже 11,8 тысяч кузбассовцев.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
В своем исследовании канадцы (которых особенно много было на Neuroscience 2019) изучили динамику зрачков у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона во время чередования про- и антисаккадных задач.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Политика
Путин: «Единая Россия» никогда не боялась ответственности
Президент России Владимир Путин заявил, что партия "Единая Россия" никогда не боялась работы и ответственности.
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Спорт
Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.