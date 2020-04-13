Коронавирус
РИА НовостиПутин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Всё больше случаев тяжелого протекания болезни»: публикуем речь Путина на совещании по коронавирусу
Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Екатеринбург Онлайн09:39
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Путин пригрозил уголовкой чиновникам, которые не успеют подготовиться к пику эпидемии
Нижний Новгород on-line11:22
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне
Знаю, что пожарные делают все возможное.
Московский Комсомолец 17:20
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Транспорт
В Южно-Сахалинске на улице Карла Маркса к осени внедрят платную парковку
В дальнейшем тариф может быть пересмотрен, кроме того в мэрии готовы внедрять динамические ставки сборов, которые будут зависеть от загруженности парковок.
Сахалин.Инфо 18:05
Происшествия
В Мурманской области увеличилось количество заболевших коронавирусом
По данным на 23 часа 13 апреля в Мурманской области подтверждён 131 случай заболевания коронавирусом.
Мурманский вестник 16:49
Футбол
Балотелли: Ибрагимович сказал мне, что я не подхожу «Интеру», а Райоле — что я лучше него
Чемпионат 17:25
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Здоровье
Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты.
RT на русском 12:14
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк поздравила Навку с днем рождения
Больная раком Анастасия Заворотнюк тоже решила выразить пожелания Навке по случаю юбилея.
Слово и Дело 13:45
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.
Газета.Ru 14:26
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет еще 32 поезда дальнего следования
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 02:47
Гаджеты
Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+
Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Здоровье
Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов.
РБК 13:12
Общество
Ресторатор Затуливетров отказался открыть свои заведения 15 апреля
Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров (" Бутервrоdвsку bar", "МыЖеНаТы"), который несколько дней назад заявил, что 15 апреля откроет свои рестораны, несмотря на режим самоизоляции, отказался от своих намерений.
АБН 14:10
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Здоровье
В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом
В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк 11:30
Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv 08:04
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm вчера в 08:56
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек.
РБК 18:02
Происшествия
Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных
Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
РИА Новости 09:09