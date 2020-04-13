Коронавирус
Московский КомсомолецПутин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. По словам президента, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели, а значит, у них есть время, чтобы встретить пик заболеваемости во всеоружии.
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с чего всё началось
«Всё больше случаев тяжелого протекания болезни»: публикуем речь Путина на совещании по коронавирусу
Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Екатеринбург Онлайн09:39
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Путин пригрозил уголовкой чиновникам, которые не успеют подготовиться к пику эпидемии
Нижний Новгород on-line11:22
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Шоу-бизнес
Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди
Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец 08:23
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Здоровье
Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах
Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 13:53
Экономика
Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
РБК 13:17
Финансы
Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей
Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.
Ведомости 08:31
Общество
Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях
С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу.
Известия 13:36
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Кино
Netflix снимет сериал про нашествие зомби
Потоковый сервис Netflix заказал производство многосерийного проекта под названием "Все мы мертвы", который будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Kinonews.ru 13:52
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Гаджеты
На Xiaomi Mi 6 установили Windows 10
На смартфон Xiaomi Mi 6 удалось установить операционную систему Windows 10 оп ARM, которая не уступает традиционной версии по функциональности.
Профиль 12:31
Политика
Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Общество
Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
РЕН ТВ 12:54
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет 11 апреля в 23:13
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57