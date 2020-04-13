Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. По словам президента, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели, а значит, у них есть время, чтобы встретить пик заболеваемости во всеоружии.
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с чего всё началось

«Всё больше случаев тяжелого протекания болезни»: публикуем речь Путина на совещании по коронавирусу

Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Екатеринбург Онлайн09:39

Подробнее о событии

Путин сравнил ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом с преступной халатностью

Известия13:19

Владимир Путин предупредил глав регионов об ответственности за распространение коронавируса

Коммерсантъ13:51

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

RT на русском09:29

Путин пригрозил уголовкой чиновникам, которые не успеют подготовиться к пику эпидемии

Нижний Новгород on-line11:22

Путин предупредил регионы об ответственности за недоработки по COVID-19

РБК09:47

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

РИА Новости09:47

Путин пообещал регионам считать преступной халатностью недоработки по COVID-19

Интерфакс12:40
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Шоу-бизнес

Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди

Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец 08:23
16
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
282
Здоровье

Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах

Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 13:53
2
Экономика

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
РБК 13:17
48
Финансы

Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей

Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.
Ведомости 08:31
13
Общество

Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях

С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу.
Известия 13:36
2
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
79
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
12
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Кино

Netflix снимет сериал про нашествие зомби

Потоковый сервис Netflix заказал производство многосерийного проекта под названием "Все мы мертвы", который будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Kinonews.ru 13:52
Общество

В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены

В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
2
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
81
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
543
Общество

На Кубани ввели «беспропускное окно» для автомобилей

Известия 08:19
48
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
2
Гаджеты

На Xiaomi Mi 6 установили Windows 10

На смартфон Xiaomi Mi 6 удалось установить операционную систему Windows 10 оп ARM, которая не уступает традиционной версии по функциональности.
Профиль 12:31
Политика

Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
366
Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
8
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,1K
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Общество

В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
83
Финансы

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
6
Общество

Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
РЕН ТВ 12:54
2
Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
1
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
33
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет 11 апреля в 23:13
152
Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Российская газета 08:57
104
Как работают Яндекс.Новости?
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