Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. По словам президента, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели, а значит, у них есть время, чтобы встретить пик заболеваемости во всеоружии.

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

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