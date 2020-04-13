Коронавирус
Московский КомсомолецПутин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. По словам президента, регионы отстают от Москвы на 3-4 недели, а значит, у них есть время, чтобы встретить пик заболеваемости во всеоружии.
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с чего всё началось
«Всё больше случаев тяжелого протекания болезни»: публикуем речь Путина на совещании по коронавирусу
Сегодня Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Екатеринбург Онлайн09:39
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Путин пригрозил уголовкой чиновникам, которые не успеют подготовиться к пику эпидемии
Нижний Новгород on-line11:22
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Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Гаджеты
Приложение Google Phone стало доступно для других смартфонов
Проверить поддерживается ли смартфон можно только через Google Play, когда при попытке установки приложения Google Phone.
Astera 14:57
Наука
Описали реальные масштабы пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 00:20
Музыка
Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big
NewInform вчера в 09:42
Космос
Кольца Урана снова удивили исследователей
Плохо различимые в видимом человеком диапазоне, кольца Урана неожиданно ярко проявились на тепловых снимках планеты, сделанных для исследования температурного фона гиганта.
ИА Красная Весна вчера в 15:18
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru вчера в 10:13
Общество
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Российская газета 11:09
Политика
Трамп поблагодарил Путина за сделку по нефти
News.ru вчера в 16:16
Энергетика
Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ из-за пандемии коронавируса.
News.ru 11:22
Здоровье
В Назарово подтвердили первый случай COVID-19
В субботу в инфекционное отделение города Ачинск была доставлена пожилая жительница Назарово, у которой на данный момент официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
ИА Запад24 09:13
Общество
Москалькова рассказала, на что чаще всего жаловались россияне
По данным доклада, всего уполномоченному в 2019 году поступило 38 328 письменных обращений, включая 1683 коллективных, по телефону даны необходимые консультации более чем 12 тысячам гражданам.
РИА Новости 21:03
Происшествия
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:10
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
RT на русском 11:27
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 17:14
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Коммерсантъ 16:09
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.
Известия 16:39
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Гаджеты
Honor показала возможности камеры смартфона Honor 30 Pro+
За два дня до официальной презентации семейства смартфонов Honor 30 аккаунт компании в социальной сети Weibo опубликовал несколько видеороликов и фотографий, демонстрирующих выдающиеся возможности старшей модели серии — Honor 30 Pro+.
3DNews 07:59