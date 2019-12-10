Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
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