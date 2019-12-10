Политика
Газета.RuПутин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
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Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Сегодня Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце, чтобы попытаться реализовать шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».