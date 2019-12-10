Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".

Общество Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Общество ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Политика Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3 На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Общество Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.

Политика Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в Париже Сегодня Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце, чтобы попытаться реализовать шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.