Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать377

Подробнее о событии

Путин удивился отсутствию закона об амнистии на Украине

РБК12:14

Путин предупредил о возможном геноциде в Донбассе при передаче контроля над границей Киеву

Коммерсантъ09:10

Путин заявил о повторении Сребреницы в случае контроля Киевом границы с РФ

Известия09:20

Путин боится «второй Сребреницы», если Киев получит в Донбассе контроль над границей

ТАСС09:17

Путин заявил о риске повторения в Донбассе событий в Сребренице

RT на русском10:30

Путин заявил о риске новой «Сребреницы» в отсутствие закона об амнистии жителей Донбасса

Интерфакс08:58

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

РИА Новости09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие

Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены

О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Pravda.Ru вчера в 11:39
Общество

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки

Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.
Коммерсантъ 15:12
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Общество

Выбраны победители литературной премии «Большая книга»

Газета.Ru 14:56
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Коммерсантъ 15:47
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Политика

Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 15:03
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» начала сканировать Вселенную

Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной.
ТАСС Наука 07:29
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Спорт

Комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России

Комиссия спортсменов международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение Международного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
RT на русском 11:59
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Общество

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Деловое.ТВ вчера в 04:53
Футбол

Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Metaratings 14:27
Футбол

Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»

ГлобалМСК.ру 07:45
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru 08 декабря в 12:28
Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Online47.ru 15:12
Политика

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Сегодня Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце, чтобы попытаться реализовать шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 15:44
Армия и оружие

Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Известия вчера в 07:12
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 01:29
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru 07:06
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное