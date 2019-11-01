Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер».
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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

РБК14:02

Путин: в кабмине должен появиться единый центр поддержки обучения рабочим профессиям

ТАСС10:43

Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

Вести.Ru11:45

Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России

Газета.Ru11:44

Путин назвал острой проблему подготовки квалифицированных кадров в России

Life.ru11:17

Путин: В кабмине нужно создать центр подготовки по рабочим профессиям

РЕН ТВ11:08

Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

RT на русском11:53
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Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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