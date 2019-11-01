Политика
RT на русскомПутин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России
Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер».
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Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Ведомости 11:47
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Экономика
Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%
Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM 00:48
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее
Цены действительно увеличивают справедливую сумму для 2020 CX-9.
SpeedMe 29 октября в 15:26
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован
Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Общество
Едва не погибших на границе с Белоруссией тигров отправят на курорт
ТВ Центр вчера в 15:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Авто
Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер
В Китае состоялась презентация готового к серии электрокара Volkswagen, который, как ожидается, получит индекс ID.4. Пока машину продемонстрировали в маскировочной пленке.
Motor 10:02
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».
Lenta.ru 12:37
Здоровье
В РФ потребовали изменить работу диспансеров после убийства в детсаду
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра работы наркодиспансеров на фоне прогремевшего на всю страну убийства 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
РЕН ТВ 13:58
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Технологии
Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.
РБК 09:40
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26