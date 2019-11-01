Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер».

Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

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