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Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 9

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Общество «В Петербурге убивают бизнес»: открытое письмо бизнесменов Путину Петербургские предприниматели, работающие в сферах гостеприимства, туризма и общепита, пожаловались на отсутствие конкретики в решениях городских властей президенту Владимиру Путину.

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