Фото: трансляция телеканала "Вести" Сегодня все федеральные телеканалы России включили в свой эфир прямое видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросам текущей обстановки и предложений власти по поддержке экономики страны и социальной сферы.

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Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 48

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