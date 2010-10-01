Экономика

Национальный курсНациональный курсПутин представил гражданам новые меры социальной поддержки

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Фото: трансляция телеканала "Вести" Сегодня все федеральные телеканалы России включили в свой эфир прямое видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросам текущей обстановки и предложений власти по поддержке экономики страны и социальной сферы.
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Общество

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации.
Темирхан-Шура 13:59
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Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

Газета.Ru вчера в 12:36
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Происшествия

Дело о ДТП с участием Ефремова может поступить в суд уже в августе

REGNUM 15:18
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Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
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Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для "Чемпионата" арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат вчера в 15:00
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Армия и оружие

В Сирии произошла новая воздушная атака

Lenta.ru 18:26
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Политика

Twitter счел сообщение Трампа «угрозой насилием»

Twitter снова отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила соцсети.
Известия 19:01
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,8K
Общество

На Камчатке в параде Победы приняли участие 900 человек

Торжественным маршем по площади Ленина в Петропавловске-Камчатском прошли 900 человек - 11 расчетов военнослужащих Объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также курсанты Камчатского государственного технического университета и юнармейцы.
Российская газета 19:24
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
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Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com 01:23
438
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
97
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
32
Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановое оказание медицинской помощи

Сегодня заявки на возобновление работы от медицинских организаций находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время по ним будут приниматься решения.
Вести Алтай вчера в 11:04
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
48
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
59
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
51
Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
5
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
40
Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета вчера в 05:44
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости вчера в 11:29
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Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
45
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
84
Политика

На Украине заявили, что деньги на борьбу с COVID-19 не дошли в города

В доработанном варианте закона кабмин предложил внести изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривают создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около 2,4 миллиарда долларов вместо планируемых ранее 3,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 19:42
Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ 02:59
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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