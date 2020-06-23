Фото: трансляция телеканала "Вести" Сегодня все федеральные телеканалы России включили в свой эфир прямое видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросам текущей обстановки и предложений власти по поддержке экономики страны и социальной сферы.

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,2K

Кино На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый» Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня. 8

Шоу-бизнес Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве. 231

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 179

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 73

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 551

Общество Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 45

Авто Россияне пересаживаются на подержанные автомобили Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России впервые за всю историю достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ». 6

Общество Путин продлил выплаты для медработников Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. 649

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1K

Происшествия В Узбекистане задержали 25 членов террористической группировки Ташкент, 24 июня 2020, 07:36 — REGNUM 25 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки «Катиба Таухид валь — Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники правоохранительных органов в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 107