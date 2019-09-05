Политика
РИА НовостиПутин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
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Общество
Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Политика
Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
РБК 16:24
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Музыка
Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС.
МИР 24 13:42
Авто
Классический Volkswagen Beetle переделали в электромобиль
Питание электродвигателя мощностью 82 л.с. осуществляется от литий-ионной батареи мощностью 36,8 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода в 200 км. Volkswagen e-Beetle получил усиленное шасси и новые тормозные механизмы, а масса модели составляет 1 280 кг.
32CARS.ru 09:30
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Футбол
Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Газета.Ru 14:55
Политика
Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»
В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
CBS Media 12:03
Происшествия
В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
"В салоне автобуса находилось 22 пассажира, десять человек, в том числе мальчик 10 лет, пострадали", - сказал собеседник.
РИА Новости 13:53
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.
РИА Новости 15:09
Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Наука
Лихорадка Эбола продолжила убивать людей даже после выписки из больницы
Мори Кейта (Mory Keita) и международная группа врачей в рамках программы наблюдения за выжившими после Эболы подсчитали смертность пациентов после выписки из больницы.
N+1 06:47
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Общество
Университет, где работал Нассар, оштрафован на 4,5 миллиона долларов
Министерство образования США оштрафовало Университет штата Мичиган на 4,5 миллиона долларов за то, что учебное заведение должным образом не отреагировало на жалобы на сексуальные посягательства со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 13:15