Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Армия и оружие Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват За неделю российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России, свидетельствуют данные Министерства обороны.

Происшествия Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Происшествия Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина В американском городе Мельбурн, штат Флорида, на берег Парадайз Бич волны вынесли несколько свертков с кокаином.

Общество Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.

Футбол Клаудио Маркизио может перейти в «Монако» В петербургский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента. В «Зените» Маркизио, по данным СМИ, получал 3 млн евро в год.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.

Политика Польша обвинила Россию в отсутствии репараций от Германии Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что Варшава не получила послевоенные репарации от Германии.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Происшествия Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».

Культура Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.

Единоборства Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов перед турниром в Абу-Даби.

Авто Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.

Интернет Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Игры Продолжение Deadly Premonition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году На Nintendo Direct издатель Rising Star Games анонсировал продолжение Deadly Premonition – A Blessing in Disguise.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Экономика Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".

Экономика В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.