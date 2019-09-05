Политика
Lenta.ruПутин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему, чтобы предупредить его об угрозе.ТАСС12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-аналитик ЦРУ: «За два дня до теракта 11 сентября Путин предупреждал Буша об угрозе»
Комсомольская правда12:23
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Московский Комсомолец 06:54
Наука
Как добыть воду даже из воздуха пустыни: быстро и дешево
Популярная механика 11:39
Общество
Только 11% россиянок считают привлекательными бородатых мужчин
Псковское агентство информации 06:23
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей женился на ведущей «Орла и решки» Ивлеевой
Рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей женился на популярной телеведущей и видеоблогере Анастасии Ивлеевой.
Российская газета 11:42
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Авто
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Футбол
Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:27
Политика
Адвокат Сенцова не знает о планах обменять режиссёра на свидетеля по делу малазийского Boeing
Сегодня украинский суд отпустил свидетеля по делу крушения малазийского Boeing в Донбассе.
Говорит Москва 10:07
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене.
Sport24.ru 12:13
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Наука
В Китае найдены следы червеобразного существа возрастом 500 млн лет
Находку исследователи сделали в ущельях Янцзы в южном Китае. Возраст животного колеблется от 551 до 539 миллионов лет назад.
Волга-Медиа 09:10
Общество
Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте
В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
Новые Известия 07:22
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Политика
Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне
Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Происшествия
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы
В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31