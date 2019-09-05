Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему, чтобы предупредить его об угрозе.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов.

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

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