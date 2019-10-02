Политика
Московский КомсомолецПутин: Зеленскому досталось тяжелое наследие
Президент Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие" от прежних киевских властей.
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Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом.
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