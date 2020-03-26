Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
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Путин предложил G20 конкретные меры по борьбе с пандемией

REGNUM11:23

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

РИА Новости14:39

Путин предупредил мировых лидеров о потрясениях в связи с пандемией

Российская газета11:33

Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее финансового кризиса 2009 года

Известия11:25

Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса

РБК14:17

Путин: кризис из-за коронавируса будет тяжелее, чем в 2008 году

Ведомости11:15

Путин на G20 призвал не поступать по принципу «каждый сам за себя»

RT на русском11:29
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Экономика

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru 06:27
Общество

Отдельные группы будут работать в детсадах Иркутска с 30 марта по 3 апреля

Отдельные группы создадут в детских садах Иркутска.
АиФ Иркутск 21:31
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Здоровье

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус

Еще у четырех человек, контактировавших с первыми зараженными в Бурятии, первично подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:11
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Футбол

Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 12:50
Общество

Ксения Собчак рассказала о госпитализации Людмилы Нарусовой

В личном Telegram-канале Собчак рассказала, что Нарусова находилась в санатории под Москвой — они не контактировали две недели.
Salt Mag 05:21
Общество

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru 05:23
Общество

Врач объяснил, как коронавирус так быстро распространился в Италии

РИА Новости 13:58
Общество

Бизнес не понял нерабочую неделю

Сергей Собянин после обращения президента сказал, что на время нерабочей недели должны быть закрыты все рестораны и кафе.
BFM.ru вчера в 22:01
Общество

Детсады закроют с 30 марта в Магаданской области

Детские сады в регионе будут закрыты с 30 марта до 5 апреля.
MagadanMedia.ru 20:28
Технологии

National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик

Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
Российская газета 06:20
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК 17:00
Здоровье

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий вчера в 11:54
Общество

Срочные меры. В Алтайском крае закрывают развлекательные заведения

Алтайская правда 05:48
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Газета.Ru 12:53
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ вчера в 03:22
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Армия и оружие

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29

Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Утро.ru 00:53
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