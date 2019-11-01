Политика
Lenta.ruПутин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.
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с чего всё началось
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills заявил, что проблема дефицита кадров в России носит острый характер и без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.Дождьвчера в 15:33
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