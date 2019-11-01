с чего всё началось

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

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