Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.
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с чего всё началось
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills заявил
, что проблема дефицита кадров в России носит острый характер и без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
Дождьвчера в 15:33

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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров

РИА Новостивчера в 18:03

Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России

Газета.Ruвчера в 11:44

Путин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России

RT на русскомвчера в 11:53

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

РБКвчера в 14:02

Путин назвал острой проблему подготовки квалифицированных кадров в России

Life.ruвчера в 11:17

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РЕН ТВвчера в 11:08

Путин: в кабмине должен появиться единый центр поддержки обучения рабочим профессиям

ТАССвчера в 10:43
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