Политика

РБКРБКПутин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills, передает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills заявил
, что проблема дефицита кадров в России носит острый характер и без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
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