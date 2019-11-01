Политика
РБКПутин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году
Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills, передает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills заявил, что проблема дефицита кадров в России носит острый характер и без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.Дождь15:33
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