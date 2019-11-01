Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.
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с чего всё началось
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills заявил
, что проблема дефицита кадров в России носит острый характер и без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
Дождь15:33

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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году

РБК14:02

Путин: в кабмине должен появиться единый центр поддержки обучения рабочим профессиям

ТАСС10:43

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РЕН ТВ11:08

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RT на русском11:53
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