Коронавирус
BFM.ruПутин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события. Он добавил, что для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом. Кроме того, вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность.
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Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Игры
Фото: Microsoft представила Xbox One, стилизованную под Cyberpunk 2077
Вашингтон, 18 апреля 2020, 04:19 — REGNUM Microsoft представила версию консоли Xbox One, дизайн которой выполнен в стилистике предстоящей игры игру Cyberpunk 2077.
REGNUM 17 апреля в 21:48
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финале «Ходячих мертвецов»
Popcornnews.ru 05:20
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили
За последнее время на китайском рынке сильно увеличилась конкурентная борьба в сегменте премиальных минивэнов.
Car.ru вчера в 02:38
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Здоровье
За сутки в Оренбуржье не подтвердились новые случаи коронавируса
По данным на 20 апреля в Оренбургской области федеральный центр не подтвердил новых случаев заболевания коронавирусом.
Prooren.ru 04:00
Авто
Интерьер Porsche 911 обогатился новыми вариантами отделки
Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur разработало «новую концепцию интерьера» для всех версий Porsche 911, которая отличается подбором материалов и сочетанием оттенков.
Драйв 07:56
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Общество
На Кубани штрафы за нарушение карантина направят на соцнужды
Средства от штрафов за нарушение режима карантина, который действует в регионе с 31 марта, будут направлены на социальные нужды, а именно на поддержку малоимущих семей и закупку средств защиты для медперсонала.
Деловая газета. Юг 10:34
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика
Путин: распространение эпидемии коронавируса в России продолжается
Президент России Владимир Путин во время видеосовещания заявил, что в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом.
Газета Кемерова 09:17
Общество
60 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 20 апреля о 60 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области.
Kursk.com 07:29
Общество
Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии
Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Здоровье
Владимирских рожениц с признаками ОРВИ направят в роддом №2
Владимирские ведомости 09:06
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Экономика
Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59