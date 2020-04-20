Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события. Он добавил, что для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом. Кроме того, вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность.

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