Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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