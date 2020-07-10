Политика

РБКРБКПутин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК 14:33

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

РБК14:33

Путин: противостояние на мировой экономической арене продолжится

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«Москва. Кремль. Путин»: кадры и интервью, которые никто не видел и не слышал

Вести.Ru13:22

Путин заявил об очевидности продолжения экономического противостояния в мире

Известия13:38

Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

РИА Новости13:34

Путин считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться

ТАСС13:28

Путин заявил о продолжении противостояния на мировой экономической арене

Газета.Ru13:42
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 14:25
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Футбол

«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов

В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 06:30
Религия

РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news 07:56
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
5
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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Энергетика

«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию

Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 07:33
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Путешествия

Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян

Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
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Политика

Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

ТАСС 08:40
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис

Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
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Экономика

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
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Кино

Вышел трейлер фильма Александра Невского с дочкой Ван Дамма

В 2020 году "Темные мечты" участвовали в Каннском кинорынке Marche du Film онлайн. Осенью премьера фильма состоится в Европе и Азии.
Газета.Ru 09:18
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Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.
ТАСС 14:37
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Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
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Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
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Армия и оружие

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС вчера в 13:22
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Live24 08:38
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости вчера в 06:04
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
12
Общество

Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
5
Общество

Британия отменила ограничения на въезд для некоторых стран ЕС

Людям, въезжающим в Британию из «безопасных» стран, больше не придется проходить карантин в течение 14 дней, что фактически позволит британцам отправиться в отпуск.
NewInform 14:12
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Здоровье

Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса

Народные новости 09:18
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
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Общество

В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг

Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
РИА Новости 14:45
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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