Политика
РБКПутин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
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Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
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Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 14:25
Футбол
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов
В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 06:30
Религия
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news 07:56
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Происшествия
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 07:33
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Путешествия
Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян
Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
Экономика
В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
Кино
Вышел трейлер фильма Александра Невского с дочкой Ван Дамма
В 2020 году "Темные мечты" участвовали в Каннском кинорынке Marche du Film онлайн. Осенью премьера фильма состоится в Европе и Азии.
Газета.Ru 09:18
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.
ТАСС 14:37
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС вчера в 13:22
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
Общество
Британия отменила ограничения на въезд для некоторых стран ЕС
Людям, въезжающим в Британию из «безопасных» стран, больше не придется проходить карантин в течение 14 дней, что фактически позволит британцам отправиться в отпуск.
NewInform 14:12
Здоровье
Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса
Народные новости 09:18
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Общество
В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
РИА Новости 14:45
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53