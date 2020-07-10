Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин. "Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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