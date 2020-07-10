Политика
Газета.RuПутин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин. "Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
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Футбол
Газзаев назвал символическую сборную тура РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил символическую сборную по итогам матчей 27-го тура РПЛ.
Матч ТВ 00:44
Общество
Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Футбол
Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Экономика
В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов
Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM 09 июля в 11:04
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Вторая волна новой коронавирусной инфекции в России может начаться хоть завтра, если все расслабятся.
Мойка78 вчера в 21:20
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news вчера в 08:36
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Политика
Трамп пообещал построить в США самый большой ледокол в мире
США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, заявил американский лидера Дональд Трамп 10 июля во время выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США.
Известия 00:33
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда вчера в 16:55
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Кино
Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Минувшие сутки стали рекордными по числу выявленных в мире новых случаев коронавируса, пишет агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Live24 вчера в 14:54
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 09 июля в 00:54