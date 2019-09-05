Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ. Москва при этом не намерена первой развертывать такие ракеты.
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