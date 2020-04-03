Энергетика

RT на русскомRT на русскомПутин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками. 1 апреля президент России назвал двойным ударом последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть.
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Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

РБК16:12

Путин предсказал миру дефицит нефти

Московский Комсомолец13:11

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Фонтанка.Ру13:31

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Газета.Ru13:11

Путин предупредил о дефиците нефти в мире

Lenta.ru13:38

Путин предупредил о риске дефицита нефти

RT на русском12:42

Путин: РФ готова сократить добычу нефти

News.ru12:39
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На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы

Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Эхо Москвы 11:30
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Финансы

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Интерфакс 14:34
Футбол

Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»

Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Матч ТВ 15:05
Общество

В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Piter.tv 13:18
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Происшествия

В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса

Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
REGNUM 14:19
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Политика

Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Московский Комсомолец вчера в 07:42
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Популярная механика 00:30
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One 09:14
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 12:42
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 09:39
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Футбол

Дзюба назвал подлостью разговоры про аннулирование сезона

Необходимо думать логически: чемпионаты должны быть доиграны, поскольку права на телепоказы уже оплачены, это миллионы евро в Англии и Испании.
Vprognoze.ru 16:17
Космос

Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно

ТАСС 01 апреля в 07:03
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК 15:53
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