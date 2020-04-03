Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками. 1 апреля президент России назвал двойным ударом последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Происшествия В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Наука Первая вакцина от коронавируса прошла испытания В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Футбол Дзюба назвал подлостью разговоры про аннулирование сезона Необходимо думать логически: чемпионаты должны быть доиграны, поскольку права на телепоказы уже оплачены, это миллионы евро в Англии и Испании.