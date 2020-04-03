Энергетика
RT на русскомПутин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками. 1 апреля президент России назвал двойным ударом последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Комментарии
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы
Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Финансы
ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Футбол
Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»
Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Политика
Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Футбол
Дзюба назвал подлостью разговоры про аннулирование сезона
Необходимо думать логически: чемпионаты должны быть доиграны, поскольку права на телепоказы уже оплачены, это миллионы евро в Англии и Испании.
Космос
Рогозин сообщил, что подготовка к пускам кораблей к МКС идет штатно
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.