Энергетика
РБКПутин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.
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Общество
В США россияне разместили более 20 соотечественников
Россияне, которые живут в США, разместили у себя более 20 соотечественников, которые не смогли улететь из Нью-Йорка в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства РФ Алексей Топольский.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 18 из них завезены из других стран.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
7077 человек скончались на территории Соединенных Штатов от последствий заражения коронавирусом, передает РИА Новости.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Общество
Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине
Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Армия и оружие
Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России
Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Политика
Врио губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который ушел со своего поста по собственному желанию.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как правильно питаться во время пандемии
Сотрудники Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание нужно уделить планированию покупок.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Экономика
В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей
Заммэра отметил, что дополнительные меры поддержки для таких компаний составят 8,6 миллиарда рублей Ефимов напомнил, что правительство Москвы приняло два пакета мер поддержки.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Здоровье
Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.