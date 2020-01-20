Энергетика

РБКРБКПутин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.
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Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

РБК16:12

«Нужно сокращать»: Путин сообщил о рисках на рынке нефти для всего мира

Царьград12:41

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

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Путин предсказал миру дефицит нефти

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Lenta.ru13:38

Путин: РФ готова сократить добычу нефти

News.ru12:39
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Комментарии

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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

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У умершей в Перми журналистки был коронавирус

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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

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Аргументы и Факты 19:43
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

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ToDay News Ufa вчера в 15:48
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Дождь 08:01
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец вчера в 03:29
Армия и оружие

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Газета.Ru 09:07
Политика

Врио губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который ушел со своего поста по собственному желанию.
Газета.Ru 09:29
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 01 апреля в 06:53
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
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Роспотребнадзор дал советы, как правильно питаться во время пандемии

Сотрудники Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание нужно уделить планированию покупок.
Вечерняя Москва 22:07
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
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«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну

Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
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У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском 22:57
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

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В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей

Заммэра отметил, что дополнительные меры поддержки для таких компаний составят 8,6 миллиарда рублей Ефимов напомнил, что правительство Москвы приняло два пакета мер поддержки.
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

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Российская газета вчера в 23:00
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Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше

Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
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Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
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