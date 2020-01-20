Энергетика
РБКПутин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.
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Комментарии
Общество
Застрявшие за рубежом россияне получат помощь до возвращения в РФ
Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Происшествия
В Мадриде полураздетый мужчина с двумя мечами напал на полицейских
Испанские полицейские задержали мужчину с двумя мечами, который ходил по улице, расположенной в районе Мораталас в Мадриде.
Космос
Доходы космической индустрии Азербайджана выросли более чем в четыре раза
По итогам 2019 года ОАО Azərkosmos оказало спутниковые телекоммуникационные услуги и услуги оптической спутниковой связи на сумму 43,4 миллиона долларов, что на 17,8 миллиона долларов, или на 70% больше показателей 2018 года, ОАО Azərkosmos - первый спутниковый оператор на Южном Кавказе, предлагает высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникационных и геологоразведочных зон.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Футбол
Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Общество
Посольство РФ разместит застрявших в Нью-Йорке россиян в отеле
До понедельника в гостинице разместят 51 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина.
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Кино
Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии
The Walt Disney Company объявила в пятницу даты выхода в мировой прокат новых фильмов, перенесенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.