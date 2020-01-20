Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

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