Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК вчера в 14:33

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Газета.Ruвчера в 15:44

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

РБКвчера в 14:33

«Москва. Кремль. Путин»: кадры и интервью, которые никто не видел и не слышал

Вести.Ruвчера в 13:22

Путин: противостояние на мировой экономической арене продолжится

RT на русскомвчера в 13:47

Путин заявил об очевидности продолжения экономического противостояния в мире

Известиявчера в 13:38

Путин считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться

ТАССвчера в 13:28

Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

РИА Новостивчера в 13:49
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru вчера в 07:33
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

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Российская газета вчера в 11:19
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
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Политика

Трамп подтвердил переброску военных США к границам России

24 июня во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон Трамп отметил, что усиление американского военного контингента в Польше станет «сильным сигналом» для России.
ИА Красная Весна 00:06
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Космос

Марсоход Curiosity приступил к летнему заданию

Ученые NASA сообщают, что марсоход Curiosity приступил к выполнению нового задания.
Финансовая газета 07 июля в 21:15
Футбол

«Велес» арендовал у «Рубина» Макарова и подписал еще двух игроков

Матч ТВ вчера в 11:51
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия вчера в 21:22
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Общество

Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева

Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Политика

ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:03
Здоровье

Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета вчера в 22:35
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra 09 июля в 13:33
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Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net вчера в 11:36
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Киберспорт

Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2

Dota2.ru вчера в 20:55
Политика

Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

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Известия вчера в 22:12
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Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс вчера в 10:22
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
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Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии

Live24 вчера в 06:50
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Технологии

Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным фитнес-браслетом в мире

Что касается Mi Band 4, который назван самым популярным фитнес-браслетом в мире, то это устройство показало результат в 1 млн проданных экземпляров спустя всего 8 дней после появления на рынке.
3DNews вчера в 23:45
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Кино

Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»

Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 16:32
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

РИА Новости 00:08
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Политика

Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия вчера в 05:52
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 09 июля в 15:59
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