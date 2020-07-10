Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК 14:33

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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«Москва. Кремль. Путин»: кадры и интервью, которые никто не видел и не слышал

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РБК14:33
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Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
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«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
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Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
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«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
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