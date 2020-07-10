Политика
Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
Читать в источнике
Оценить83
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Культура
Работа художника Лихтенштейна продана на Christie’s за $46,2 млн
Работа «Обнаженная с веселым рисунком» (Nude with Joyous Painting) американского художника, представителя направления поп-арт Роя Лихтенштейна продана с аукциона Christie's за $46,2 млн.
Известия 16:29
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:59
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия 17:58
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Вести.Ru 07 июля в 19:44
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Происшествия
Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей
«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
Политика
Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
Известия 05:52
Политика
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Технологии
Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр
Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Футбол
Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна
Ещё больший скандал возник, когда за них вступился Александр Медведев, занимающий пост генерального директора клуба.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг берегов Нью-Джерси
РИА Новости 18:00
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
Газета.Ru 16:17
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС 17:22
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
Soccer.ru 16:09
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Армия и оружие
В ВКС России появится второй самолет «Премьер»
Вечерний курьер вчера в 15:09
Политика
В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Политика
Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве
Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России.
Народные новости 13:30