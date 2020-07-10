Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.

Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Происшествия Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину Следственный комитет РФ подозревает Сергея Фургала в причастности к ряду тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей Хабаровского края и Амурской области, совершенных, предположительно, организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 года. 777

Экономика Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.

Общество Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 14

Здоровье В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля. 1

Общество В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Политика Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии. 23

Происшествия Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК России по региону. 12

Здоровье В ВОЗ заявили о росте числа заболевших коронавирусом в России Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала тревожным знаком тот факт, что в стране суточный прирост заболевших новым коронавирусом не снижается уже более двух недель. 29

Футбол Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4 Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 10

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,5K

Общество Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами "Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация. 60