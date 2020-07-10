Политика
Газета.RuПутин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике
Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин. "Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
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Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
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В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
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Политическая Экспертиза 04:47
Общество
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По оперативным данным на 10:35 субботы, 11 июля, в Тульской области зарегистрировано ещё 63 официально подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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RT на русском вчера в 23:30
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
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Антон Табаков празднует 60-летие
Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
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