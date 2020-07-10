Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин. "Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Наука Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. 36

Здоровье Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Общество Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции. 1

Общество В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Экономика Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.

Происшествия В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Политика Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.

Общество Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас. 131

Шоу-бизнес Антон Табаков празднует 60-летие Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет. 1