Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин. "Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК вчера в 14:33

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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