Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК 14:33

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Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

РИА Новости13:34

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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Путин заявил об очевидности продолжения экономического противостояния в мире

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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ТАСС13:28

«Москва. Кремль. Путин»: кадры и интервью, которые никто не видел и не слышал

Вести.Ru13:22
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Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности

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УАЗ заменит «Русский Прадо» на модель Aurus

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ТАСС 16:04
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Пока необходимые документы готовятся, Минтранс должен оценить готовность международных аэропортов с учетом возобновления рейсов и пассажиропотока.
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АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

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Лезги газет 17:12
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
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Экономика

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Авто

Украинский ЗАЗ наладит выпуск автомобилей Lada

Компания "АвтоВАЗ" вновь начала поставки машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод.
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
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Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS, который стал технологичнее и комфортней.
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Общество

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Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет

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