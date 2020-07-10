Политика
Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
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Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net 11:36
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Гаджеты
Apple готова к началу производства пробной партии гарнитур дополненной реальности
Как сообщает издание The Information, согласно информации от надёжных источников Apple и Foxconn достигли важного рубежа в процессе разработки долгожданной гарнитуры дополненной реальности Apple Glass.
3DNews 14:06
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на модель Aurus
Evo-rus.com 03:22
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Tvoe-avto.com вчера в 14:22
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
Компания KIA начала серийное производство гибридной версии кроссовера KIA Sorento нового поколения для европейского рынка.
Автоновости дня 10:36
Авто
В Китае продажи автомобилей в июне выросли на 11,6%
В компании Ford сообщили, что продажи машин марки в Китае во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3%, а продажи General Motors и Nissan, наоборот, сократились на 5,3% и 3,9% соответственно.
SpeedMe 06:04
Авто
Завод «Немак Рус» в Ульяновске вложит 1,7 млрд рублей в проект для автомобилей Hyundai
В проект вложат 1,7 млрд рублей инвестиций, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Анатолий Лузгин.
ТАСС 16:04
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
Пока необходимые документы готовятся, Минтранс должен оценить готовность международных аэропортов с учетом возобновления рейсов и пассажиропотока.
Live24 04:11
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет 17:12
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
Live24 08:14
Авто
Компания Seat представила электрический хэтчбек Cupra el-Born
Мадрид, 9 июля 2020, 12:58 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило электрический хэтчбек Cupra el-Born.
REGNUM вчера в 05:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
На мощностях Минского моторного завода стартовал выпуск новых дизельных двигателей 4DTI, которые будут устанавливаться на автомобили компаний ГАЗ и УАЗ.
32CARS.ru 07:56
Авто
Украинский ЗАЗ наладит выпуск автомобилей Lada
Компания "АвтоВАЗ" вновь начала поставки машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод.
Новые автомобили 11:29
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал 10:21
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Авто
Lexus обновил флагманский седан LS
Компания Lexus представила обновленный флагманский седан LS, который стал технологичнее и комфортней.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы
Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РИА Новости 08 июля в 06:12
Общество
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира.
Lenta.ru 18:37
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
Спорт
Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
Sport24.ru 20:03
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия 17:58
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На 9 июля в Алтайском крае у 5 121 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, в числе заболевших 523 ребенка.
Kursk.com вчера в 02:29