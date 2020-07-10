Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.

Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

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