Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Владимир Путин
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
— Владимир ПутинРБК 14:33

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

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Вести.Ru13:22
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
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