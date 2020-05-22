Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Читать в источнике
Комментировать3,5K
с чего всё началось

Пик смертности от коронавируса в России будет в мае — Голикова

Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — заявила Голикова.
Екатеринбург Онлайн07:56

Подробнее о событии

Путин допустил новую волну Covid-19 в РФ. Под угрозой экономика и биткоин

РБК11:21

Путин раскрыл, когда в России можно ждать вторую волну COVID-19

URA.Ru08:57

Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса

РИА Новости11:47

Путин заявил о необходимости резервных коек для больных COVID-19

News.ru10:21

Путин призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса осенью

ТАСС09:51

Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью

Коммерсантъ08:52

Путин призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в России

REGNUM09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
3,2K
Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
479
Политика

Грызлов оценил ситуацию в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
RT на русском 16:04
Здоровье

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане начала стабилизироваться.
Известия 09:29
8
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
45
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Вести.Ru 11:38
Общество

Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае

На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
1K
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

Газета.Ru 10:54
194
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
454
Общество

Камил Гаджиев о словах бойца, что ЛГБТ хуже собак: «Он сказал то, о чем большинство из нас думает»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова казахского бойца Куата Хамитова, который заявил, что ЛГБТ хуже собак.
Sports.ru 15:53
Политика

МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом

Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Общество

Махачкалу закроют из-за коронавируса

Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
23
Авто

Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля

Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня 09:25
6
Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

РИА Новости 19 мая в 08:41
7
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
124
Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Кино

Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
10
Общество

Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
28
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
2
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
479
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
14
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
4
Происшествия

При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

RT на русском 16:36
4
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
97
Происшествия

В Пакистане нашли черный ящик разбившегося самолета

Обнаружен черный ящик самолета «Пакистанских международных авиалиний», который сегодня потерпел крушение в районе аэропорта города Карачи.
Rambler News Service 11:17
Общество

Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель

Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
14
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
168
Культура

Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
1
Общество

На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией

Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
33
Экономика

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное