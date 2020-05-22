Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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с чего всё началось

Пик смертности от коронавируса в России будет в мае — Голикова

Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — заявила Голикова.
Екатеринбург Онлайн07:56

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Путин заявил о необходимости резервных коек для больных COVID-19

News.ru10:21

Путин призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса осенью

ТАСС09:51

Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса

РИА Новости11:47

Путин допустил новую волну Covid-19 в РФ. Под угрозой экономика и биткоин

РБК11:21

Путин раскрыл, когда в России можно ждать вторую волну COVID-19

URA.Ru08:57

Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью

Коммерсантъ08:52

Путин призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в России

REGNUM09:15
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

RT на русском 11:12
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Общество

В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Pravda.Ru 10:17
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Общество

В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 15:19
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
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Происшествия

На Украине тяжело ранили прокурора

Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru 07:00
1,6K
Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
14
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,3K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,8K
Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
1,2K
Хоккей

СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»

Нева Спорт 07:50
Космос

Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса

Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News 07:53
4
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
40
Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
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Биатлон

Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии

Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенными фото во время всеобщего режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.
Lenta.ru 03:22
1
Энергетика

Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»

В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
Lenta.ru 12:10
3
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета 11:13
3
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
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Политика

Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
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Происшествия

Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

RT на русском вчера в 07:57
3
Финансы

Страны БРИКС хотят отказаться от доллара

Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда.
Gazeta.SPb 14:51
6
Общество

Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК вчера в 20:16
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Футбол

Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».
Metaratings 14:14
Здоровье

Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости 09:36
15
Технологии

Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня

В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews 13:25
3
Как работают Яндекс.Новости?
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