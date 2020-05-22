Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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с чего всё началось

Пик смертности от коронавируса в России будет в мае — Голикова

Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — заявила Голикова.
Екатеринбург Онлайн07:56

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Путин предупредил о второй волне коронавируса в России

РИА Новости11:47

Путин допустил новую волну Covid-19 в РФ. Под угрозой экономика и биткоин

РБК11:21

Путин призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в России

REGNUM09:15

Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России

News.ru09:00

Путин раскрыл, когда в России можно ждать вторую волну COVID-19

URA.Ru08:57

Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса осенью

Коммерсантъ08:52

Путин призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса осенью

ТАСС09:51
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Политика

МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН

МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
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Общество

Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
РБК вчера в 13:37
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Футбол

«Валенсия» хочет арендовать у «Челси» Кепу

«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.
Sport24.ru 11:06
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
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Происшествия

Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой

В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
9
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 05:14
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Здоровье

Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
7
Происшествия

Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.
Ридус 06:04
Авто

Kia готовит новый компактный ситикар

Корейский бренд Kia готовит к выходу свой абсолютно новый компактный автомобиль.
Car.ru 12:20
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
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Общество

Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель

Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты высказался о нападении на ее экс-супруга

ТВ Центр 04:43
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Игры

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
652
Политика

Путин назвал точную дату выхода России из карантина

Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
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Футбол

Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».
Metaratings 14:14
Общество

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru 01:45
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,3K
Общество

В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48
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Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
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Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

РИА Новости 11:38
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Футбол

Стадион «Сан-Сиро» не признали культурным наследием и разрешили снести

Нева Спорт 02:43
Биатлон

Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru вчера в 10:57
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