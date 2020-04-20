Коронавирус
Lenta.ruПутин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
Глава государства подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной. При этом, по его словам, процесс распространения нового вируса удалось притормозить. По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Общество
Особое мнение: Сергей Смирнов
Как главный редактор Медиазоны, есть ли увеличение дел про фейки и каким образом это выглядит в условиях коронавируса.
Эхо Москвы 13:14
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ посетил Тверскую область
Афанасий-бизнес 12:59
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Футбол
Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Здоровье
Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом
Актуальные в связи с текущей ситуацией вопросы обсуждались главой государства на сегодняшнем совещании на тему пандемии вируса COVID-19 на территории РФ.
ГЛАС.RU 09:25
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Космос
«Пылевые вихри» могут существовать на Титане
Пылевые вихри могут кружиться вокруг огромного спутника Сатурна Титана, сообщается в новом исследовании.
AstroNews.ru 09:15
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Шоу-бизнес
Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на смаом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru 14:16
Общество
Курянам могут разрешить выезды на дачу
Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки.
KurskTV.ru 11:00
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Культура
Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США
В анонсе сообщается, что она даст «эксклюзивный первый взгляд» на документальный фильм.
Inc-news.ru вчера в 14:34
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ
Автоновости дня 18 апреля в 09:01
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь
Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Политика
Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации
Всемирная организация здравоохранения ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии, заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:13
Наука
Застенчивость в раннем детстве повысила риск тревожных расстройств у взрослых
Дети, которые боялись незнакомых вещей, людей и ситуаций в возрасте 14 месяцев, выросли сдержанными, замкнутыми и склонными к тревожным расстройствам.
N+1 15:08
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20