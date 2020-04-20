Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

Глава государства подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной. При этом, по его словам, процесс распространения нового вируса удалось притормозить. По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Путин: распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать

ТАСС07:46

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

РИА Новости09:25

Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Известия11:01

Путин заявил о еще не пройденном пике заболеваемости COVID-19 в России

РБК07:46

Число тяжелобольных стабилизировалось, но расслабляться нельзя: итоги совещания с Путиным

Вести.Ru13:52

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

Lenta.ru07:25

Путин: пик заболеваемости коронавирусом впереди

RT на русском07:23
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
42
Общество

Bild: Фестиваль пива «Октоберфест» отменяют из-за коронавируса

РЕН ТВ 12:26
8
Общество

Особое мнение: Сергей Смирнов

Как главный редактор Медиазоны, есть ли увеличение дел про фейки и каким образом это выглядит в условиях коронавируса.
Эхо Москвы 13:14
Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
1,7K
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
7,4K
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,1K
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
14
Армия и оружие

Замминистра обороны РФ посетил Тверскую область

Афанасий-бизнес 12:59
1
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,8K
Футбол

Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
2,2K
Здоровье

Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом

Актуальные в связи с текущей ситуацией вопросы обсуждались главой государства на сегодняшнем совещании на тему пандемии вируса COVID-19 на территории РФ.
ГЛАС.RU 09:25
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Космос

«Пылевые вихри» могут существовать на Титане

Пылевые вихри могут кружиться вокруг огромного спутника Сатурна Титана, сообщается в новом исследовании.
AstroNews.ru 09:15
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
2,2K
Шоу-бизнес

Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на смаом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru 14:16
Общество

Курянам могут разрешить выезды на дачу

Напомним, в социальных сетях в последние дни участились вопросы: как будет организован выезд на дачные участки.
KurskTV.ru 11:00
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Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
52
Культура

Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США

В анонсе сообщается, что она даст «эксклюзивный первый взгляд» на документальный фильм.
Inc-news.ru вчера в 14:34
1
Общество

Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
2
Авто

Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ

Автоновости дня 18 апреля в 09:01
79
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
578
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Происшествия

На Украине из-за массовой драки полицейским пришлось открыть огонь

Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
REGNUM 10:11
Политика

Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации

Всемирная организация здравоохранения ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии, заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:13
Наука

Застенчивость в раннем детстве повысила риск тревожных расстройств у взрослых

Дети, которые боялись незнакомых вещей, людей и ситуаций в возрасте 14 месяцев, выросли сдержанными, замкнутыми и склонными к тревожным расстройствам.
N+1 15:08
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости 09:14
108
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
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