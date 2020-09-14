Ханаанский дворец в Тель-Кабри был разрушен землетрясением

«Быстрое разрушение здания и погребение сосудов вместе с геологическими условиями Тель-Кабри указывают на вероятность того, что стены и крыша дворца были разрушены одним или несколькими землетрясениями, не вызвав при этом пожара здания», - говорит Рут Шахак-Гросс, профессор геоархеологии в Университете Хайфы и одна из авторов исследования.