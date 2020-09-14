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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Российская газета10:51
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ru08:57
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАСС09:14
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ru09:14
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русском09:05
Газета.Ru

Путин: белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

Газета.Ru09:26
РИА Новости

Путин назвал предложение об изменении конституции Белоруссии логичным

РИА Новости08:51

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«Быстрое разрушение здания и погребение сосудов вместе с геологическими условиями Тель-Кабри указывают на вероятность того, что стены и крыша дворца были разрушены одним или несколькими землетрясениями, не вызвав при этом пожара здания», - говорит Рут Шахак-Гросс, профессор геоархеологии в Университете Хайфы и одна из авторов исследования.
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