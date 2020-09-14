Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.В источнике
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