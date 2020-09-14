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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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RT на русском

Как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русском18:36
Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Комсомольская правда18:02
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ruвчера в 08:55
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАССвчера в 09:32
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ruвчера в 09:14
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:12
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новостивчера в 11:45
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусьвчера в 12:10

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

В интервью РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил о ведущихся работах по созданию крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS.
Военное деловчера в 22:56
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю.
Lenta.ru23:11
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