Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
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Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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