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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русском09:05
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новости11:45
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАСС09:14
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ru09:14
Российская газета

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Российская газета10:51
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ru08:57
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ru08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусь12:10

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет
ИА Красная Весна12:01
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Ведомости09:55
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Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник02:58
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Эксперимент по созданию женского экипажа катера на ЧФ прошёл успешно

В понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев сообщил об успешных результатах проведенного эксперимента по формированию женского экипажа патрульного катера.
Военное дело03:53
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В НИИ Минздрава предложили лишать врачей дополнительных мер поддержки за отказ от вакцинации

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) предложили лишать медицинских работников определенных мер социальной поддержки за отказ пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает «Медвестник».
Коммерсантъ05:16
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