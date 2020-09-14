Хаккинен: Гонка в Муджелло – уникальный вызов

Приятно видеть, что карьера Мика успешно складывается – он лидирует в личном зачёте в Формуле 2 и скоро наверняка найдёт место в Формуле 1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахеров и Формулы 1. 1000-я гонка Ferrari в Формуле 1 дала нам возможность вспомнить, насколько важную роль играет эта команда в спорте.