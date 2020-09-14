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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ru09:12
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАСС09:32
Телеканал 360°

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи. Главные заявления

Телеканал 360°09:16
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ru09:14
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новости11:45
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русском09:05
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ru08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусь12:10

Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газета14:23
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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На фабрике Dzintars планируют возобновить производство косметики

Компания Skinest Group, купившая активы неплатежеспособного латвийского предприятия Dzintars, планирует уже в октябре возобновить производство и создать новые рабочие места, сообщили представители эстонского концерна, передает Baltic Course.
Sputnik Латвия12:53

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Хаккинен: Гонка в Муджелло – уникальный вызов

Приятно видеть, что карьера Мика успешно складывается – он лидирует в личном зачёте в Формуле 2 и скоро наверняка найдёт место в Формуле 1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахеров и Формулы 1. 1000-я гонка Ferrari в Формуле 1 дала нам возможность вспомнить, насколько важную роль играет эта команда в спорте.
F1news.ru11:10

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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