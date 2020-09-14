Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии
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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко напомнил ему о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.В источнике
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