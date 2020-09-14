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Ведомости

Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко напомнил ему о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.В источнике
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RT на русском

Как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русском18:36
Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Комсомольская правда18:02
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАССвчера в 09:32
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новостивчера в 11:45
Телеканал 360°

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Сочи. Главные заявления

Телеканал 360°вчера в 09:16
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ruвчера в 09:14
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:12
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусьвчера в 12:10

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил о признании отсутствия доказательств сговора российской стороны с террористической группировкой «Талибан»*.
Общественная служба новостей00:23

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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