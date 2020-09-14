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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:12
Российская газета

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Российская газетавчера в 10:51
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАССвчера в 09:32
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ruвчера в 09:14
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новостивчера в 11:45
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:05
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ruвчера в 08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусьвчера в 12:10

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомостивчера в 02:48
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:57
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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